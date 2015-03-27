Совет ООН по правам человека принял заявление по 70-летию окончания Второй мировой войны

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Совет ООН по правам человека в ходе 28 сессии, проходящей в Женеве 2-27 марта, принял заявление, выдвинутое по инициативе России и посвященное 70-летию окончания Второй мировой войны, в котором изложены правдивые оценки её итогов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Документ был принят в четверг без голосования в виде заявления председателя нынешней сессии СПЧ, постоянного представителя Германии при ООН в Женеве Йоахима Рюкера.

"Этот документ важен для нас тем, что в нем говорится о важности победы над нацизмом и того, что эта победа стала началом новой эры в истории человечества. Итогом войны стало создание ООН, формирование концепции прав человека и ее продвижение в мире. Важно и то, что в этом заявлении изложены правдивые оценки итогов Второй мировой войны. И это тоже является вкладом в недопущение пересмотра ее истории", — заявил журналистам по итогам решения СПЧ ООН постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Алексей Бородавкин.

По его словам, принятию заявления предшествовала долгая работа по согласованию документа среди членов СПЧ. И она оказалось успешной.

Бородавкин особо отметил вклад в продвижение текста заявления в Совете по правам человека, который внесли Организация Договора о коллективной Безопасности (ОДКБ), Китай, Сербия, как председатель ОБСЕ в нынешнем году, Израиль и Германия.

"Отбросив усилившиеся в последнее время русофобские настроения, это заявление поддержали и наши союзники во время Второй мировой войны — Франция, США и Великобритания", — добавил он.

Постпред подчеркнул, что принятый документ стал компромиссным текстом, который "удалось создать на грани возможных дипломатических усилий". При этом были учтены позиции всех государств-членов Совета ООН по правам человека.