Спасены девять членов экипажа перевернувшегося в водах Омана танкера

Не менее девяти из 16 пропавших без вести членов экипажа танкера Falcon Prestige, который перевернулся у берегов Омана, были спасены.

Не менее девяти из 16 пропавших без вести членов экипажа танкера Falcon Prestige, который перевернулся у берегов Омана, были спасены.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Уточняется, что из девяти спасенных восемь - граждане Индии и один - Шри-Ланки.

Посольство Индии заявило, что находится в постоянном контакте с оманскими властями, а поисково-спасательную операцию координирует Центр морской безопасности Омана. ВМС Индии также проводят поисково-спасательную операцию в регионе.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер, шедший под флагом Коморских Островов, передал сигнал бедствия 15 июля, находясь у берегов Омана. На борту судна, которое направлялось в порт Аден, находился экипаж в составе 16 человек.