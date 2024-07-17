О нас

Спасены девять членов экипажа перевернувшегося в водах Омана танкера

Спасены девять членов экипажа перевернувшегося в водах Омана танкера Не менее девяти из 16 пропавших без вести членов экипажа танкера Falcon Prestige, который перевернулся у берегов Омана, были спасены.
Другие страны
17 июля 2024 г. 22:09
Спасены девять членов экипажа перевернувшегося в водах Омана танкера

Не менее девяти из 16 пропавших без вести членов экипажа танкера Falcon Prestige, который перевернулся у берегов Омана, были спасены.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Уточняется, что из девяти спасенных восемь - граждане Индии и один - Шри-Ланки.

Посольство Индии заявило, что находится в постоянном контакте с оманскими властями, а поисково-спасательную операцию координирует Центр морской безопасности Омана. ВМС Индии также проводят поисково-спасательную операцию в регионе.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер, шедший под флагом Коморских Островов, передал сигнал бедствия 15 июля, находясь у берегов Омана. На борту судна, которое направлялось в порт Аден, находился экипаж в составе 16 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi