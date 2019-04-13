Спасенных у берегов Мальты мигрантов отправят в четыре страны ЕС

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye после получения сигнала бедствия приняло у берегов Ливии на борт 64 мигранта, включая женщин и детей. Еще 50 человек, как сообщила организация, считаются пропавшими без вести. После спасения мигрантов НПО призвало власти Италии и Мальты открыть для них свои порты. Италия отказалась принимать мигрантов.

"Все 64 мигранта на борту (судна) Alan Kurdi благодаря эффективному сотрудничеству Европейской комиссии и Мальты будут высажены на берег и перераспределены между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом. Ни один из них не останется в Мальте, которая не может одна нести эту ношу", - написал Мускат в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.