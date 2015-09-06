​Спасатели обнаружили тела 43 жертв крушения судна у берегов Малайзии

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили тела 43 погибших на месте крушения лодки с нелегальными мигрантами около западного побережья Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье замруководителя полиции округа Хилир Перак (штат Перак) Шухайли Мохд Заин.

Он подтвердил, что за прошедшие сутки не удалось спасти ни одного из находившихся на судне. Таким образом, отметил полицейский, общее число выживших составило 20 человек.

Ранее представители правоохранительных органов рассказали, что затонувшая в четверг около побережья западного штата Селангор лодка была рассчитана на перевозку 10-15 пассажиров, однако в момент катастрофы в ней находились около 80 человек.

Известно, что судно шло под флагом Индонезии, однако власти до сих пор не могут точно уточнить, куда именно оно следовало. Предположительно, на его борту находились индонезийские мигранты.