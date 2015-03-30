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    Спасатели обнаружили останки двух человек на месте взрыва в Нью-Йорке

    Останки переданы судмедэкспертам для их идентификации

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Два тела обнаружены спасателями на месте обрушения жилых домов в нью-йоркском районе Ист-Виллидж на Манхэттене. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание DailyNews.

    Останки переданы судмедэкспертам для их идентификации.

    Два человека числились пропавшими без вести после взрыва - 23-летний житель Нью- Йорка, обедавший в суши-кафе, и 27-летний официант этого заведения.

    Report напоминает, что ранее три дома обрушились, еще четыре были серьезно повреждены в результате взрыва бытового газа в центре Нью-Йорка. По предварительной информации, инцидент произошел в результате ремонтных работ, проводившихся с газовыми сетями здания. В настоящее время известно по меньшей мере о 19 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

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