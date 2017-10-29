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    Спасатели нашли обломки пропавшего у Шпицбергена российского Ми-8

    Обломки расположены на глубине 209 метров

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего в районе архипелага Шпицберген.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте спасательных служб Норвегии.

    «Обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего без вести 26 октября, расположены на дне океана в 2,2 км к востоку от Хеероддена, на глубине 209 метров», — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что за проведение поиска жертв будет отвечать полиция.

    Российский вертолет Ми-8 потерпел крушение у Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек, в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики.

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