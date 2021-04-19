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Спасатели Колумбии достали из шахты тела 11 горняков

Спасатели Колумбии достали из шахты тела 11 горняков Колумбийским спасателям удалось вытащить из-под завалов тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии.
Другие страны
19 апреля 2021 г. 05:58
Спасатели Колумбии достали из шахты тела 11 горняков

Колумбийским спасателям удалось вытащить из-под завалов тела 11 горняков, которые были заблокированы в золотодобывающей шахте, расположенной в центральной части Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в Национальном горнодобывающем агентстве.

"Мы сожалеем о гибели 11 молодых людей, оказавшихся в ловушке в шахте, расположенной в муниципалитете Неира, департамент Кальдас", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Глава агентства Хуан Мигель Дуран в своем Twitter выразил соболезнования родственникам погибших.

Авария на шахте произошла 26 марта. Причиной ее стал сход оползня.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada 11 fəhlənin meyiti mədəndən bir ay sonra çıxarıldı

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