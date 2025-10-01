Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 10:24
    Спасатели эвакуировали всех альпинистов с горы Фишт в Адыгее

    Спасатели эвакуировали с горы Фишт в Адыгее всех членов альпинистской группы, где один из туристов погиб, а другой получил травмы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

    "Всех туристов вертолетом МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее. Сегодня утром пострадавшего альпиниста бортом Ка-32 эвакуировали с северного склона горы <...> и транспортировали до кареты скорой помощи", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что погибший турист был эвакуирован воздушным судном с опасного участка. Его тело передали следственным органам Республики Адыгея.

    альпинисты гора Фишт Адыгея

