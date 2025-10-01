Спасатели эвакуировали всех альпинистов с горы Фишт в Адыгее

Спасатели эвакуировали с горы Фишт в Адыгее всех членов альпинистской группы, где один из туристов погиб, а другой получил травмы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"Всех туристов вертолетом МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее. Сегодня утром пострадавшего альпиниста бортом Ка-32 эвакуировали с северного склона горы <...> и транспортировали до кареты скорой помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибший турист был эвакуирован воздушным судном с опасного участка. Его тело передали следственным органам Республики Адыгея.