Спасатели эвакуировали всех альпинистов с горы Фишт в Адыгее
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 10:24
Спасатели эвакуировали с горы Фишт в Адыгее всех членов альпинистской группы, где один из туристов погиб, а другой получил травмы.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
"Всех туристов вертолетом МЧС России эвакуировали с горы Фишт в Адыгее. Сегодня утром пострадавшего альпиниста бортом Ка-32 эвакуировали с северного склона горы <...> и транспортировали до кареты скорой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибший турист был эвакуирован воздушным судном с опасного участка. Его тело передали следственным органам Республики Адыгея.
Последние новости
11:04
Фото
Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20Милли Меджлис
11:04
Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь водыИнфраструктура
11:04
Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON HoldingИКТ
11:02
Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступленияВ регионе
11:01
Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсовАПК
10:57
Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИАПК
10:55
Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалогаВнешняя политика
10:52
Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдаунаДругие страны
10:50