Спад ВВП РФ в 2015 г., по предварительной оценке, составил 3,9%

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Падение ВВП РФ в 2015 году, по предварительной оценке, составило 3,9%. Об этом журналистам, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"Росстат дал нам предварительную оценку в 3,9%. Думаю, 3,8-3,9% где-то так будет. Пока окончательной цифры нет", - сказал он. Министр заявил, что падение ВВП РФ в 2016 г. может быть менее 1% при цене на нефть около $40/барр. Улюкаев также отметил, что при среднегодовой цене на нефть в $25/барр. спад ВВП в 2016 г. будет меньше 3,9%. Он указал, что пересматривать базовый макропрогноз по экономике РФ на 2016 г. целесообразно в апреле.