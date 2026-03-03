SpaceX запустит первый первый коммерческий рейс Starship к середине 2027 года

Американская SpaceX Илона Маска планирует к середине 2027 года подготовить новую ракету-носитель Starship к выводу на орбиту усовершенствованных интернет-спутников Starlink.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что SpaceX уже провела 11 тестовых запусков Starship и, по словам президента компании Гвинн Шотвелл, в ближайшие четыре-шесть недель намерена провести 12-й.

Последний запуск состоялся в октябре. Полет прошел успешно, его продолжительность составила более часа.

Starship будет целиком пригодна к многоразовому использованию и сможет выводить на орбиту до 250 тонн нагрузки. Предполагается, что она будет значительно выигрывать у используемых в настоящее время ракет Falcon и по цене.

По информации агентства, новая ракета имеет ключевое значение в контексте планов Маска по расширению сотрудничества с НАСА и доставке людей на Луну и Марс, отмечает FT. На вопрос о том, куда SpaceX хочет полететь раньше, Шотвелл ответила, что для компании важны обе цели.

Агентство отмечает, что за коммерческим дебютом Starship будут пристально следить потенциальные инвесторы SpaceX в ожидании ее IPO в этом году, в рамках которого компанию могут оценить в $1,5 трлн.