Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    SpaceX запустит первый первый коммерческий рейс Starship к середине 2027 года

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 16:33
    SpaceX запустит первый первый коммерческий рейс Starship к середине 2027 года

    Американская SpaceX Илона Маска планирует к середине 2027 года подготовить новую ракету-носитель Starship к выводу на орбиту усовершенствованных интернет-спутников Starlink.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Financial Times.

    Отмечается, что SpaceX уже провела 11 тестовых запусков Starship и, по словам президента компании Гвинн Шотвелл, в ближайшие четыре-шесть недель намерена провести 12-й.

    Последний запуск состоялся в октябре. Полет прошел успешно, его продолжительность составила более часа.

    Starship будет целиком пригодна к многоразовому использованию и сможет выводить на орбиту до 250 тонн нагрузки. Предполагается, что она будет значительно выигрывать у используемых в настоящее время ракет Falcon и по цене.

    По информации агентства, новая ракета имеет ключевое значение в контексте планов Маска по расширению сотрудничества с НАСА и доставке людей на Луну и Марс, отмечает FT. На вопрос о том, куда SpaceX хочет полететь раньше, Шотвелл ответила, что для компании важны обе цели.

    Агентство отмечает, что за коммерческим дебютом Starship будут пристально следить потенциальные инвесторы SpaceX в ожидании ее IPO в этом году, в рамках которого компанию могут оценить в $1,5 трлн.

    космос Starship Falcon SpaceX Илон Маск Starlink Гвин Шотвелл
    Ты - Король

    Последние новости

    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    16:35

    Красный крест и Красный полумесяц создаст фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

    В регионе
    Лента новостей