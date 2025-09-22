SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для нужд разведки США

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.

Как передает Report, трансляция старта велась на странице компании в X.

Запуск ракеты в рамках миссии NROL-48 был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 10:38 по местному времени (21:38 по бакинскому времени - ред.).

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются.