    SpaceX запланировала новый испытательный полет Starship на 13 октября

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 07:32
    SpaceX запланировала новый испытательный полет Starship на 13 октября

    Компания SpaceX наметила проведение очередного испытательного запуска ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship на 13 октября.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт компании.

    "11-й испытательный запуск Starship готовится на понедельник, 13 октября", - указывается в публикации.

    Старт с космодрома Starbase в штате Техас запланирован на 18:15 по местному времени (03:15 по бакинскому времени 14 октября).

    В SpaceX намерены закрепить успех 10-го испытательного пуска, состоявшегося в конце августа. Ускоритель планируется мягко приводнить в Мексиканском заливе. Корабль должен будет вновь вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink и осуществить повторный запуск двигателя Raptor.

    Помимо этого, в компании планируют протестировать улучшения, направленные на достижение в дальнейшем цели по возвращению прототипа на стартовую площадку. С корабля будет снята часть термозащитных панелей для его испытания под нагрузкой при входе в атмосферу Земли. Как ожидается, прототип приводнится в заданной точке в Индийском океане.

    SpaceX Starship запуск ракеты
