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SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 09:10
SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 сегодня успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это 106-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 37-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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