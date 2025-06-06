SpaceX выведет из эксплуатации корабли Dragon из-за заявлений Трампа

Аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, широко используемых США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, широко используемых американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Как передает Report , об этом в соцсети Х написал владелец компании Илон Маск.

"В свете заявления президента [США Дональда Трампа] об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon", - уточнил предприниматель.

Трамп ранее заявил, что "самый простой способ сэкономить деньги в бюджете [США], - это прекратить правительственные субсидии и контракты" Маска.

Отметим, что Dragon - транспортный космический корабль разработан компанией SpaceX в рамках программы NASA Commercial Orbital Transportation Services (COTS) и предназначен для доставки полезного груза на МКС и возврата его на Землю.

Dragon является единственным в мире грузовым космическим кораблем, возвращающим грузы с МКС на Землю. Вывод этого аппарата из эксплуатации может серьезно повлиять на миссии NASA на МКС.