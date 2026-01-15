SpaceX успешно вернул на Землю команду с одним из заболевших астронавтов

Капсула SpaceX с экипажем из четырех астронавтов экстренно снят с орбиты и успешно приводнился у побережья Калифорнии из-за болезни одного из членов миссии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Crew Dragon Endeavour завершила более чем десятичасовой путь с Международной космической станции, пройдя через плотные слои атмосферы, и мягко опустившись на воду после раскрытия парашютов.

По информации Reuters, этот инцидент стал беспрецедентным: ранее NASA ни разу не сворачивало миссии экипажа МКС досрочно из-за проблем со здоровьем.

Команда экипажа состояла из астронавта Зены Кардман, Майка Финка, Кимии Юи и Олега Платонова.

Все четверо находились на орбите с августа, а их миссия продлилась 167 дней.

Отметим, что о досрочном завершении полета Crew-11 NASA объявило 8 января, указав лишь на "серьезное медицинское состояние" одного из астронавтов, не раскрывая ни имени, ни диагноза.