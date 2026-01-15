Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    SpaceX успешно вернул на Землю команду с одним из заболевших астронавтов

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 14:12
    SpaceX успешно вернул на Землю команду с одним из заболевших астронавтов

    Капсула SpaceX с экипажем из четырех астронавтов экстренно снят с орбиты и успешно приводнился у побережья Калифорнии из-за болезни одного из членов миссии.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что Crew Dragon Endeavour завершила более чем десятичасовой путь с Международной космической станции, пройдя через плотные слои атмосферы, и мягко опустившись на воду после раскрытия парашютов.

    По информации Reuters, этот инцидент стал беспрецедентным: ранее NASA ни разу не сворачивало миссии экипажа МКС досрочно из-за проблем со здоровьем.

    Команда экипажа состояла из астронавта Зены Кардман, Майка Финка, Кимии Юи и Олега Платонова.

    Все четверо находились на орбите с августа, а их миссия продлилась 167 дней.

    Отметим, что о досрочном завершении полета Crew-11 NASA объявило 8 января, указав лишь на "серьезное медицинское состояние" одного из астронавтов, не раскрывая ни имени, ни диагноза.

    SpaceX МКС NASA астронавты космонавты

    Последние новости

    14:31

    Великобритания обдумывает ответные меры после высылки Россией британского дипломата

    Другие страны
    14:24

    США перебросили авианосец на Ближний Восток

    Другие страны
    14:20

    Посольство США: Прием заявлений на неиммиграционные визы в Баку продолжается

    Внешняя политика
    14:15

    Песков: Москва ждет ответа от США на инициативу Путина о продлении ДСНВ

    Другие страны
    14:12

    SpaceX успешно вернул на Землю команду с одним из заболевших астронавтов

    Другие страны
    13:55

    Анкара: Важно, чтобы Иран не допустил событий, которые поставят регион под угрозу

    В регионе
    13:50

    Армения ожидает решения РФ по восстановлению ж/д к границам с Азербайджаном и Турцией

    Внешняя политика
    13:50

    Хакан Фидан: Обеспечение мира на Южном Кавказе оставалось приоритетом Турции в 2025 году

    В регионе
    13:37

    Россия нанесла новые удары по Украине: обесточены Харьковская и Житомирская области

    Другие страны
    Лента новостей