SpaceX получит $2 млрд на разработку спутников в рамках оборонного проекта Трампа

Компания SpaceX получит финансирование в размере $2 млрд на разработку спутников в рамках оборонного проекта президента США Дональда Трампа под названием "Золотой купол".

Об этом сообщает Report со ссылкой на WSJ.

Согласно информации, планируемая система, получившая название "индикация движущихся воздушных целей", может включать до 600 спутников. Проект направлен на создание новой орбитальной сети, способной в режиме реального времени отслеживать воздушные и ракетные угрозы.

По данным источников, SpaceX также примет участие в разработке двух других спутниковых сетей Пентагона - Milnet, предназначенной для передачи защищенных военных сообщений, и еще одной системы, которая будет использовать спутники для наблюдения за наземными транспортными средствами.

Президент Трамп ранее оценил стоимость программы "Золотой купол" в $175 млрд, однако аналитики считают, что общие расходы могут превысить эту сумму на сотни миллиардов.

По условиям проекта, система должна быть запущена до конца президентского срока Трампа. Сжатые сроки дают SpaceX преимущество, поскольку компания Илона Маска способна производить и выводить на орбиту спутники быстрее конкурентов.

SpaceX уже развернула более 10 000 спутников в рамках проекта Starlink, что сделало ее крупнейшим оператором спутниковой группировки в мире.