SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды

Американская компания SpaceX отменила намеченный на понедельник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает Report, об этом говорится в трансляции SpaceX которая велась в соцсети X.

Старт был запланирован на 19:59 по времени восточного побережья (03:59 по бакинскому времени) с космодрома Starbase в штате Техас. "Плохие новости, запуск сегодня не состоится из-за погодных условий", - сказал ведущий трансляции.