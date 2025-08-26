О нас

SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды

SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды Американская компания SpaceX отменила намеченный на понедельник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет в связи с неблагоприятными погодными условиями.
26 августа 2025 г. 05:41
SpaceX отменила 10-й запуск прототипа корабля Starship из-за непогоды

Американская компания SpaceX отменила намеченный на понедельник запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 10-й испытательный полет в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает Report, об этом говорится в трансляции SpaceX которая велась в соцсети X.

Старт был запланирован на 19:59 по времени восточного побережья (03:59 по бакинскому времени) с космодрома Starbase в штате Техас. "Плохие новости, запуск сегодня не состоится из-за погодных условий", - сказал ведущий трансляции.

Версия на азербайджанском языке "SpaceX" pis hava şəraitinə görə "Starship"in prototipinin 10-cu buraxılışını ləğv edib

