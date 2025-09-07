российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Создатель американской ЧВК Blackwater хочет купить производителей БПЛА Украины

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 21:14
    Основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс заинтересован в покупке украинских компаний, производящих беспилотники.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

    "Эрик собирается купить компании, производящие беспилотники, - сказал собеседник издания. - Продадут ли их, [непонятно]. Для украинцев эти компании теперь являются стратегическими активами".

    Напомним, что газета The Daily Telegraph проинформировала, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможности отправки сотрудников американских ЧВК на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Предполагается, что сотрудники ЧВК будут заниматься строительством фортификационных сооружений и новых военных баз, а также защищать интересы американского бизнеса на Украине. 

