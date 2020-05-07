Создана первая в мире убивающая коронавирус вакцина - ФОТО

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, в скором времени планируется начать испытания на людях.

Отмечается, что вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела. Предварительные результаты лабораторных испытаний показали, что антитела были способны остановить заражение коронавирусом человеческие клетки.

Глава компании, которая занимается разработкой вакцины, сообщил, что ее масштабные испытания запланированы на осень текущего года.

"Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной", — добавил он.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 212 странах и регионах.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.