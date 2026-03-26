    • 26 марта, 2026
    Союзники и Конгресс могут лишиться важного источника информации о военных планах США

    Пентагон впервые за несколько десятилетий не планирует публиковать долгожданный обзор размещения американских войск за рубежом.

    Как передает Report, об этом пишет Politico со ссылкой на четырех американских и натовских чиновников в сфере обороны, а также трех европейских дипломатов.

    Отмечается, что вместо этого власти намерены ограничиться более неформальными консультациями. По их словам, администрация считает, что уже предоставила достаточно информации в стратегических документах, указывающих на смещение фокуса в сторону Западного полушария.

    Этот шаг, вероятно, вызовет недовольство как на Капитолийском холме, так и в европейских столицах, где чиновники остро нуждаются в более ясном понимании военных намерений администрации.

    Сообщается, что законодатели уже выражают обеспокоенность из-за нехватки информации, поступающей из Пентагона. Члены Комитета Сената по вооруженным силам, которые опираются на этот обзор при подготовке ежегодного законопроекта об оборонных ассигнованиях, сообщили, что ведомство пока даже не уведомило их о том, что документ не будет завершен. И демократы, и республиканцы в Конгрессе заявили, что дальнейшая работа без такого анализа будет проблематичной.

    08:10

    Вэнс планирует посетить Венгрию 7–8 апреля

    Другие страны
    08:08

    В Бангладеш автобус упал в реку, есть погибшие

    Другие страны
    08:04

    Союзники и Конгресс могут лишиться важного источника информации о военных планах США

    Другие страны
    07:44

    "Хезболлах" заявила о 87 боевых операциях против Израиля за сутки

    Другие страны
    07:16

    Сегодня в Сумгайыте у 14 тысяч абонентов отключат подачу газа

    Энергетика
    06:56

    Пошлины Трампа почти не повлияли на ВВП США, но увеличили бюджетные доходы

    Другие страны
    06:38

    Филиппины запускают фонд в размере $333 млн для повышения топливной безопасности

    Другие страны
    06:08

    Трамп заявил, что Иран хочет прийти к соглашению

    Другие страны
    05:44

    WSJ: США и Израиль исключили главу МИД Ирана и спикера парламента из списка целей

    В регионе
    Лента новостей