О нас
Report Georgia
Аудио новости

Совмин Италии утвердил бюджет на 2022 год

Совмин Италии утвердил бюджет на 2022 год Совет министров Италии в четверг утвердил бюджет страны на 2022 год.
Другие страны
29 октября 2021 г. 06:26
Совмин Италии утвердил бюджет на 2022 год

Совет министров Италии в четверг утвердил бюджет страны на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, детали представили на пресс-конференции премьер-министр страны Марио Драги, министр экономики и финансов Даниэле Франко и министр труда и социальной политики Андреа Орландо.

Закон о бюджете "сопровождает восстановление экономики и полностью соответствует другим документам, которые определят экономическую политику правительства", сказал Драги. "Мы снижаем налоги, стимулируем инвестиции", - отметил он. "Проблема государственного долга, проблема неадекватных социальных пособий и другие изменения в нашей социальной системе, которые мы не смогли осуществить в прошлые годы, могут быть преодолены за счет роста: (экономика) страны вырастет в этом году более чем на 6%, в этом заключается стратегия этого правительства, - подчеркнул премьер. - Мы должны быть способны поддерживать этот рост и в последующие годы".

Документ предусматривает осуществление мер на сумму около 30 млрд евро в год. Как указал Драги, власти "выделяют примерно 12 млрд евро на снижение налогового бремени в 2022 году". Ранее правительство наметило основные расходные статьи. В частности, было объявлено о пересмотре системы подсчета в сторону увеличения пенсионного возраста, которая ранее опиралась на формулу "100", при которой можно выйти на пенсию, если при сложении возраста и 40 лет трудовой деятельности получается 100. Это уже вызвало серьезную полемику, в том числе недовольство профсоюзов. Среди прочего сохранится социальная система государственного пособия для неимущих и безработных, однако критерии его распределения будут ужесточены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Президенты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции открыли Международный аэропорт Физули
26 октября 2021 г. 21:14
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
В Азербайджане упрощается доступ граждан в крупные торговые центры
26 октября 2021 г. 14:44
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
Посольство Азербайджана в России разоблачило еще один фейк армянских СМИ
23 октября 2021 г. 19:30
В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом
В одном из ресторанов Баку выявлен больной коронавирусом
23 октября 2021 г. 14:56
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
Узбекистан выступает за создание инклюзивного правительства в Афганистане
23 октября 2021 г. 11:22
В Азербайджане меняется пошлина за регистрацию ввозимых автомобилей и телефонов
В Азербайджане меняется пошлина за регистрацию ввозимых автомобилей и телефонов
27 октября 2021 г. 10:47
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
Гримак: Азербайджанцы Львова всегда чувствуют поддержку местной власти
23 октября 2021 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi