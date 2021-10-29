Совмин Италии утвердил бюджет на 2022 год

Совет министров Италии в четверг утвердил бюджет страны на 2022 год.

Совет министров Италии в четверг утвердил бюджет страны на 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, детали представили на пресс-конференции премьер-министр страны Марио Драги, министр экономики и финансов Даниэле Франко и министр труда и социальной политики Андреа Орландо.

Закон о бюджете "сопровождает восстановление экономики и полностью соответствует другим документам, которые определят экономическую политику правительства", сказал Драги. "Мы снижаем налоги, стимулируем инвестиции", - отметил он. "Проблема государственного долга, проблема неадекватных социальных пособий и другие изменения в нашей социальной системе, которые мы не смогли осуществить в прошлые годы, могут быть преодолены за счет роста: (экономика) страны вырастет в этом году более чем на 6%, в этом заключается стратегия этого правительства, - подчеркнул премьер. - Мы должны быть способны поддерживать этот рост и в последующие годы".

Документ предусматривает осуществление мер на сумму около 30 млрд евро в год. Как указал Драги, власти "выделяют примерно 12 млрд евро на снижение налогового бремени в 2022 году". Ранее правительство наметило основные расходные статьи. В частности, было объявлено о пересмотре системы подсчета в сторону увеличения пенсионного возраста, которая ранее опиралась на формулу "100", при которой можно выйти на пенсию, если при сложении возраста и 40 лет трудовой деятельности получается 100. Это уже вызвало серьезную полемику, в том числе недовольство профсоюзов. Среди прочего сохранится социальная система государственного пособия для неимущих и безработных, однако критерии его распределения будут ужесточены.