Советники просили Трампа воздержаться от оскорблений Ким Чен Ына на ГА ООН

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Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Помощники президента США Дональда Трампа рекомендовали ему воздержаться от нелицеприятных высказываний в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына в его речи на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Советники отмечали, что личные нападки на северокорейского лидера в ООН могут привести к еще большей эскалации ситуации вокруг ядерной программы КНДР и исключить даже теоретическую возможность дипломатического урегулирования.

Тем не менее Дональд Трамп в своем выступлении вновь назвал Ким Чен Ына "космонавтом-самоубийцей" (Rocket Man - букв. ракетный человек) и пообещал полностью уничтожить КНДР, если это будет необходимо для защиты союзников США. В черновике речи, который накануне выступления Трампа на ГА ООН изучали помощники американского президента, жестких высказываний персонально в адрес северокорейского лидера не было.

Некоторые помощники Трампа, включая советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, в течение нескольких месяцев пытались убедить президента США в том, что персональные нападки приведут только к эскалации. Однако Трамп, который давно известен привычкой уничижительно отзываться о соперниках, решил позволить себе оскорбительные высказывания в адрес Ким Чен Ына на международной арене.

Министр иностранных дел КНДР Йонг Хо Ри в свою очередь пообещал ответить новым, самым мощным испытанием водородной бомбы.