Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Отставке предшествовала критика в адрес Флинна за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в конце декабря.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Флинн извинился перед вице-президентом Майком Пенсом за то, что неверно проинформировал администрацию о своих контактах с Кисляком.

В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с послом России".

Ранее американские СМИ сообщили, что минюст предупредил Белый дом о том, что контакты Флинна и Кисляка имели место.

По мнению минюста, Флинн мог стать мишенью для шантажа со стороны России.

Известно, что в декабре Майкл Флинн несколько раз говорил по телефону с послом Сергеем Кисляком.

Акт Логана запрещает гражданам США, официально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.

Акт был принят в 1798 году (вступил в силу годом позже) для предотвращения подрыва позиций правительства. Нарушение этого закона считается тяжким преступлением. Однако за всю историю США никто еще не был привлечен к ответственности за нарушение Акта Логана.