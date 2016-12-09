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    Советник Трампа: Американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок

    Возможности по сотрудничеству с частным сектором России в ближайшее время будут максимально благоприятными

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Советник избирательного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что возможности по сотрудничеству с частным сектором России в ближайшее время будут максимально благоприятными и что он работает над целым рядом потенциальных проектов в этой сфере, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я твердо уверен в том, что возможности сотрудничества с частным сектором российской экономики еще никогда не были так велики, как они будут в ближайшие годы. Несмотря на враждебную западную политику и неизбежную логичную реакцию Москвы, которые ограничили эти возможности в последние несколько десятилетий, возможности сегодняшнего дня уникальны. Я работаю над рядом потенциальных проектов в рамках поддержки этого тренда", - заявил К.Пейдж.

    "Американские, равно как и европейские компании, высоко заинтересованы в возвращении на российский рынок. Их интерес затрагивает широкий спектр секторов", - добавил он.

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