Советник президента Южной Кореи: Ликвидация ядерного потенциала КНДР займет 10 лет

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Полная ликвидация ракетно- ядерного потенциала КНДР займет как минимум 10 лет".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин в интервью японской газете Nikkei.

"Вопрос об угрожающем Республике Корея, США и Японии северокорейском ядерном оружии, радиоактивных материалах и межконтинентальных баллистических ракетах может быть решен за два с половиной года, - считает он. - Однако вместе с ликвидацией соответствующих объектов весь процесс может быть закончен за 10 лет".

"Однако в обмен, - сказал советник президента, - Северная Корея требует три вида гарантий - политические, военные и экономические. Вопрос заключается в том, что в этом плане предложат США".