Советник президента: Численность боевиков ИГ в Афганистане составляет примерно 3-4 тысячи человек

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Общая численность боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане составляет примерно 3-4 тысячи человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам советник президента страны по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

"Мы оцениваем их численность примерно в 3-4 тысячи человек. Это прежде всего наемники и преступники из Пакистана, есть также афганцы, но в основном ИГ в Афганистане состоит из представителей "Исламского движения Узбекистана", которое заявило о своей верности ИГ", - сказал Атмар.

"Общее число иностранных боевиков в Афганистане мы оцениваем примерно в 10 тысяч человек. ИГ - это не та угроза, которую мы не смогли бы победить общими усилиями. Сейчас террористы пользуются недостатком сотрудничества между ведущими игроками в регионе", - подчеркнул он.