Советник постпредства Израиля при ООН обвинил Палестину в уклонении от прямых переговоров

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Советник постоянного представительства Израиля при ООН Израэль Нитцан считает, что Палестина пытается уклониться от прямых переговоров с израильтянами. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Палестинцы используют любую возможность, чтобы избежать прямых переговоров с Израилем, - сказал дипломат. - Они вовлечены в бесконечную череду политических игр". Нитцан назвал резолюцию по Палестине, проект которой был вынесен на голосование во вторник в Совбезе, "абсурдной и представляющей только одну сторону".

Советник израильского постпредства отметил, что Палестина "не сможет стать государством путем агитации и провокаций", а также обратился к СБ с призывом "прекратить потворствовать палестинцам".

СБ ООН во вторник не принял проект резолюции о сроках создания палестинского государства и прекращения израильской оккупации. Документ не получил поддержку необходимого большинства в девять из 15 стран-членов СБ. Кроме того, против него проголосовали США, обладающие правом вето, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.

Проект поддержали восемь стран, включая Россию, Китай и Иорданию. США и Австралия выступили против его принятия. Еще пять государств - Великобритания, Литва, Нигерия, Республика Корея и Руанда - воздержались.