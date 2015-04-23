Советник Обамы призвала Грецию остаться в еврозоне

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс призвала главу МИД Греции Никоса Котзиаса выработать соглашение с кредиторами из ЕС и МВФ, чтобы Греция осталась в еврозоне, сообщил Белый дом по итогам встречи Райс и Котзиаса в Вашингтоне.

"Райс призвала министра тесно работать с партнерами из ЕС и МВФ, чтобы договориться о конкретном пакете реформ, который позволит Греции начать поступательный путь к экономическому росту внутри еврозоны", - говорится в сообщении Белого дома, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Греция ведет переговоры с ЕС и МВФ об урегулировании долга более чем на 240 млрд. евро, который образовался после "спасения" греческого бюджета от дефолта в 2010 и 2012 годах.

Прогнозы кредиторов, что жесткие меры экономии позволят Греции выплачивать кредиты, не оправдались. Пришедшее к власти в январе правительство левой партии СИРИЗА заявило, что настаивает на новых переговорах с кредиторами, но пока что сторонам не удалось сблизить позиции.

США не участвуют напрямую в программе кредитования Греции, однако являются крупнейшим донором МВФ, который кредитует Афины.