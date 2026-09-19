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    Советник Народного банка Китая предупредил о рисках ИИ для экономики

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 17:25
    Советник Народного банка Китая предупредил о рисках ИИ для экономики

    Расширение применения искусственного интеллекта может усугубить и продлить существующий в экономике Китая дисбаланс между высоким предложением и слабым спросом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил член комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая Хуан Ипин, выступая на экономическом форуме в Пекине.

    Мировой бум в сфере искусственного интеллекта в этом году поддержал китайский экспорт, частично компенсировав негативное влияние слабого внутреннего спроса на экономику страны.

    "По мере более широкого внедрения искусственного интеллекта и ускорения инноваций дисбаланс между высоким предложением и слабым спросом может усилиться", - заявил Хуан Ипин.

    По его словам, противоречие между совокупным спросом и совокупным предложением вряд ли удастся быстро устранить.

    "В краткосрочной перспективе оно может не исчезнуть и даже сохраниться в течение определенного времени", - добавил советник китайского центробанка.

    Хуан Ипин считает, что Китаю необходимо продолжить рыночные реформы, предоставив рынку более значительную роль в распределении ресурсов.

    Искусственный интеллект (ИИ) Китайская Народная Республика (КНР)

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