Советник Народного банка Китая предупредил о рисках ИИ для экономики

Расширение применения искусственного интеллекта может усугубить и продлить существующий в экономике Китая дисбаланс между высоким предложением и слабым спросом.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил член комитета по денежно-кредитной политике Народного банка Китая Хуан Ипин, выступая на экономическом форуме в Пекине.

Мировой бум в сфере искусственного интеллекта в этом году поддержал китайский экспорт, частично компенсировав негативное влияние слабого внутреннего спроса на экономику страны.

"По мере более широкого внедрения искусственного интеллекта и ускорения инноваций дисбаланс между высоким предложением и слабым спросом может усилиться", - заявил Хуан Ипин.

По его словам, противоречие между совокупным спросом и совокупным предложением вряд ли удастся быстро устранить.

"В краткосрочной перспективе оно может не исчезнуть и даже сохраниться в течение определенного времени", - добавил советник китайского центробанка.

Хуан Ипин считает, что Китаю необходимо продолжить рыночные реформы, предоставив рынку более значительную роль в распределении ресурсов.