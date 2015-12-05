Советник госсекретаря США возглавит делегацию на встрече по ИЯП в Вене

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Советник госсекретаря США Томас Шеннон возглавит делегацию США в Вене, где 6-8 декабря будет обсуждаться ядерная программа Ирана, сообщает госдепартамент в пятницу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Советник Шеннон отправится с визитом с 6 по 8 декабря в Вену (Австрия), где возглавит американскую делегацию на заседании совместной комиссии в рамках обсуждения Комплексного плана действий (JCPOA) относительно ядерной программы Ирана", — говорится в сообщении.

Советника будут сопровождать координатор от США по ядерной программе Ирана Стивен Малл и эксперты из соответствующих государственных учреждений США, говорится в сообщении.