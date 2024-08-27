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Советник Байдена провел переговоры с главой МИД КНР

Советник Байдена провел переговоры с главой МИД КНР Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, посещающий Пекин на этой неделе, обсудил отношения США и КНР с главой МИД Китая Ваном И.
Другие страны
27 августа 2024 г. 17:05
Советник Байдена провел переговоры с главой МИД КНР

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, посещающий Пекин на этой неделе, обсудил отношения США и КНР с главой МИД Китая Ваном И.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают во вторник китайские государственные СМИ.

Ван И отметил, что главной задачей нового раунда переговоров является реализация общих договоренностей, достигнутых лидерами США и КНР Джо Байденом и Си Цзиньпином во время саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

Перед встречей Ван И выразил надежду на устойчивое и стабильное развитие отношений между двумя странами. Салливан заявил, что стороны обсудят вопросы, вызывающие споры между Вашингтоном и Пекином.

Салливан пробудет в Китае до четверга.

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