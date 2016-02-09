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    ​Советник Асада: Цель сирийской армии - укрепление границы с Турцией

    Правительственные силы взяли под контроль обширные районы в провинциях Латакия и Алеппо, граничащие на севере с Турцией

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Одной из стратегических целей сирийской армии является укрепление границы с Турцией.

    Как передает Report, об этом заявил политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

    В последние недели правительственные силы Сирии, продолжающие наступление против террористических группировок, взяли под контроль обширные районы в провинциях Латакия и Алеппо, граничащие на севере с Турцией.

    "Мы надеемся, что операция на севере продолжится, до тех пор пока мы не вернем контроль над границами, чтоб остановить террористов, которые "Турция посылает в Сирию" с самого начала кризиса", - сказал советник Башара Асада в интервью агентству Рейтер.

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