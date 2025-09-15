Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Совет сотрудничества стран Персидского залива принял заявление по израильскому нападению на Катар

    • 15 сентября, 2025
    • 20:27
    Совет сотрудничества стран Персидского залива принял заявление по израильскому нападению на Катар

    Страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в рамках чрезвычайного заседания Верховного совета организации в Дохе приняли итоговое заявление, осуждающее израильское нападение на Катар.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Совета.

    В документе отмечается, что агрессия Израиля представляет прямую угрозу региональной безопасности и стабильности. Совет поручил общему военному командованию активировать совместные оборонные механизмы и провести срочное заседание для оценки угроз и усиления возможностей коллективной защиты.

    Страны также выразили всяческую поддержку ответных действий Катара в будущем.

    "Подтверждается полная солидарность с Государством Катар перед лицом этой агрессии, которая стала нападением на все арабские и исламские страны. Мы выражаем поддержку Катару во всех шагах и мерах, принимаемых им для ответа на израильскую атаку, чтобы защитить свой суверенитет и обеспечить свою безопасность", - отмечается в тексте.

    Кроме того, страны Персидского залива призвали международное сообщество принять меры для сдерживания агрессии и защиты гражданского населения.

