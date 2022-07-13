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Совет нацбезопасности и обороны: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину

Совет нацбезопасности и обороны: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю страну от российских войск.
Другие страны
13 июля 2022 г. 04:55
Совет нацбезопасности и обороны: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю страну от российских войск.

Как передает Report, об этом в эфире "Радио Свобода", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

В частности, он ответил на вопрос о том, началась ли деоккупация Херсонской области.

"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил Данилов.

По его словам, взрывы на российских складах под Херсоном - это следствие работы высокоточного оружия.

"Задача Российской Федерации - это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существования", - добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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Версия на азербайджанском языке Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası: "Zelenski bütün Ukraynanı azad etmək tapşırığı qoyub"

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