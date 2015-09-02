​Совет министров внутренних дел стран СНГ пройдет в Минске без представителей Украины

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Руководители органов внутренних дел стран СНГ без участия представителей Украины обсудят в среду в Беларуси реализацию межгосударственных программ по борьбе с преступностью.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в министерстве внутренних дел Беларуси.

"В заседании примут участие делегации МВД Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, - уточнил представитель белорусского МВД. Представители Украины не будут участвовать в мероприятии". Предполагается, что с главами делегаций, прибывшими на заседание Совета, встретится премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.