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    ​Совет министров внутренних дел стран СНГ пройдет в Минске без представителей Украины

    Министры обсудят реализацию межгосударственных программ по борьбе с преступностью

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Руководители органов внутренних дел стран СНГ без участия представителей Украины обсудят в среду в Беларуси реализацию межгосударственных программ по борьбе с преступностью.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в министерстве внутренних дел Беларуси.

    "В заседании примут участие делегации МВД Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, - уточнил представитель белорусского МВД. Представители Украины не будут участвовать в мероприятии". Предполагается, что с главами делегаций, прибывшими на заседание Совета, встретится премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

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