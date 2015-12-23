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    Совет министров обороны стран СНГ спланирует свою работу на 2016 год

    Итогом заседания станет в том числе принятие решений по вопросам развития объединенной системы ПВО

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Совет министров обороны государств-участников Содружества независимых государств на очередном 69-м заседании в среду спланирует совместную работу на 2016 год, сообщает во вторник пресс-служба Министерства обороны России.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в мероприятии примут участие руководители военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ.

    "Планируется подвести итоги реализации Концепции военного сотрудничества государств — участников СНГ до 2015 года и спланировать совместную работу на 2016 год. По итогам заседания будут приняты решения по вопросам развития объединенной системы противовоздушной обороны, системы связи, расширения взаимодействия в сфере гуманитарного разминирования, обучения военных кадров, проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-спортивных мероприятий в формате СНГ", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что всего в ходе заседания будет рассмотрено более двадцати вопросов по различным направлениям взаимодействия министерств обороны.

    "Состоится ряд двухсторонних встреч министров обороны государств-участников СНГ, в ходе которых предполагается обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также утвердить планы сотрудничества оборонных ведомств на 2016 год", — добавляет ведомство.

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