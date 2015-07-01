Совет Европы: Условия греческого референдума не соответствуют международным стандартам

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Торбьерн Ягланд назвал не вполне соответствующими международным стандартам условия, в которых будет проводиться в Греции референдум по соглашению с кредиторами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Ягланда, "одной из основных проблем" является то, что "информация об опросе была распространена незаблаговременно". "Кроме того, вопросы, на которые предстоит ответить гражданам, не совсем прозрачны", - отметил он.

Генсек СЕ напомнил, что в соответствии с международными стандартами рекомендуется объявлять о референдуме за две недели до его проведения, чтобы оставить достаточно времени для его обсуждения. Также в основе опроса должен лежать четко поставленный вопрос и за его ходом должны следить международные наблюдатели.

В Греции 5 июля состоится референдум по предложениям "тройки" кредиторов. Такое решение принял премьер-министр страны Алексис Ципрас после отказа представителей Еврокомиссии, Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) продлить программу финансовой помощи Афинам и отсрочить выплаты по уже взятым кредитам.