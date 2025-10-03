Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 19:03
    Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций

    Совет Европейского союза принял решение о продлении на год ограничительных мер против лиц и организаций, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом - до 9 октября 2026 года.

    Об этом сообщает европейское бюро Report со ссылкой совет.

    "Россия продолжает гибридную активность за рубежом, включая манипуляции информацией и вмешательство (FIMI) в отношении ЕС, государств-членов и его партнеров", - говорится в сообщении.

    В списке на данный момент 47 физических лиц и 15 организаций. Их активы заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Для физических лиц также введен запрет на въезд и транзит через территорию ЕС.

    Среди них "Российская телерадиовещательная сеть" (РТРС) и некоторые ее руководители, блогеры, Центр радиоэлектронной борьбы в Балтийском море, ассоциация журналистов БРИКС, онлайн ресурсы и неправительственные организации и др.

    Совет Европейского союза Россия запрет санкции российско-украинский конфликт
    EU Council extends sanctions against Russia-linked individuals and organizations

    Последние новости

    19:19

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы

    Другие страны
    19:17
    Фото

    III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали

    Индивидуальные
    19:16

    Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров

    В регионе
    19:15

    III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    19:13

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Газе

    Другие страны
    19:06

    Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался

    Внутренняя политика
    19:03

    Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций

    Другие страны
    19:03

    В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходам

    Инфраструктура
    19:02

    ЦБА отмечает рост долговой нагрузки населения

    Финансы
    Лента новостей