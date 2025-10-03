Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций

Совет Европейского союза принял решение о продлении на год ограничительных мер против лиц и организаций, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом - до 9 октября 2026 года.

Об этом сообщает европейское бюро Report со ссылкой совет.

"Россия продолжает гибридную активность за рубежом, включая манипуляции информацией и вмешательство (FIMI) в отношении ЕС, государств-членов и его партнеров", - говорится в сообщении.

В списке на данный момент 47 физических лиц и 15 организаций. Их активы заморожены, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Для физических лиц также введен запрет на въезд и транзит через территорию ЕС.

Среди них "Российская телерадиовещательная сеть" (РТРС) и некоторые ее руководители, блогеры, Центр радиоэлектронной борьбы в Балтийском море, ассоциация журналистов БРИКС, онлайн ресурсы и неправительственные организации и др.