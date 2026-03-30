Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Совет ЕС продлил санкции против Ирана до апреля 2027 года

    Совет ЕС продлил санкции против Ирана до апреля 2027 года

    Совет Евросоюза принял решение продлить ограничительные меры в отношении Ирана до 13 апреля 2027 года.

    Как сообщает европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет, эти меры включают запрет на въезд и замораживание активов физических и юридических лиц, на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для репрессий и мониторинга телекоммуникаций.

    Также гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства лицам и организациям, включенным в список.

    В настоящее время рестрикции охватывают 262 физических и 53 юридических лиц. Отметим, что введенные впервые в 2011 году ограничения ежегодно продлеваются. С 2022 года ЕС резко усилил эти меры, приняв несколько пакетов новых санкций.

