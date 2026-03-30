Совет ЕС продлил санкции против Ирана до апреля 2027 года
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 18:21
Совет Евросоюза принял решение продлить ограничительные меры в отношении Ирана до 13 апреля 2027 года.
Как сообщает европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Совет, эти меры включают запрет на въезд и замораживание активов физических и юридических лиц, на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для репрессий и мониторинга телекоммуникаций.
Также гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства лицам и организациям, включенным в список.
В настоящее время рестрикции охватывают 262 физических и 53 юридических лиц. Отметим, что введенные впервые в 2011 году ограничения ежегодно продлеваются. С 2022 года ЕС резко усилил эти меры, приняв несколько пакетов новых санкций.
Последние новости
