Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Совет Европейского Союза принял решение о продлении до 15 сентября индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, ответственных за "подрыв территориальной целостности" Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

Евросоюз ввел индивидуальные санкции в отношении России 17 марта 2014 года, которые направлены на "противодействие угрозам территориальной целостности и независимости Украины". С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались на полгода. Нынешние санкции действуют до 15 марта 2016 года. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки в ЕС в отношении 149 лиц и 37 юридических лиц.

Помимо индивидуальных санкций, ЕС ввел секторальные ограничительные меры против России, так называемые экономические санкции, которые будут действовать до 31 июля 2016 года.