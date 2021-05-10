Совет ЕС поручил Боррелю представить проект первой военной концепции Евросоюза

Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре текущего года представить проект первой европейской военной концепции под названием "Стратегический компас ЕС".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит сегодня в Брюсселе.

"В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности, - отмечается в нем. - Поэтому Совет призывает верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года".