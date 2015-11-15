Совет ЕС подтвердил проведение заседания глав МВД по терроризму

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Cовет ЕС подтвердил проведение 20 ноября заседания глав МВД стран сообщества, посвященного борьбе с терроризмом после терактов в Париже. Об этом говорится в заявлении Совета, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"От имени люксембургского председательства Совета ЕС, вице-премьер и министр внутренней безопасности Люксембурга Этьен Шнайдер созвал внеочередное заседание Совета по внутренним делам 20 ноября в Брюсселе", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что "после трагических событий в Париже на встрече будет обсуждаться усиление мер в ЕС и обеспечение проведения уже принятых мер".

Ранее глава МВД Франции Бернар Казнев заявил, что Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз провел 20 ноября в Брюсселе срочное совещание министров внутренних дел стран-членов. Он подчеркнул при этом, что "борьбу против терроризма следует усилить на всех уровнях, в особенности на международном, а также на уровне Евросоюза".