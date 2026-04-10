Совет ЕС одобрил выделение оборонного финансирования Чехии и Франции по программе SAFE

Совет ЕС утвердил предоставление финансовой помощи Чехии и Франции в рамках инструмента SAFE, направленного на поддержку инвестиций государств-членов в оборонную промышленность через совместные закупки.

Как сообщает европейское бюро Report, решение последовало после одобрения представленных этими странами национальных инвестиционных планов в сфере обороны.

Министр обороны Кипра Василис Палмас подчеркнул, что укрепление обороноспособности ЕС и снижение внешней зависимости остаются ключевыми приоритетами председательства Кипра в Совете Евросоюза.

Согласно решению, Чехия получит до 2,06 млрд евро, включая предварительное финансирование в размере 309 млн евро. Программа Франции утверждена в размере до 15,09 млрд евро, из которых около 2,26 млрд евро будет выплачено авансом. Средства будут направлены на закупку современного вооружения и повышение уровня готовности национальных вооруженных сил.

В ближайшие недели ожидается подписание кредитных соглашений, после чего начнется перечисление первых траншей, отметили в ЕС.

Таким образом, только одно обращение из 19 – от Венгрии - пока находится на стадии обсуждения. Как пояснили Report в Еврокомиссии, Венгрия запросила финансирование, значительно превышающее предварительно утвержденное еще в сентябре 2025 года.

"Это означает необходимость проведения обсуждений для внесения корректировок, что требует времени", - отметил собеседник агентства. В то же время источник подчеркнул, что решение также носит политический характер, как и другие действия Еврокомиссии. Все вопросы должны быть урегулированы до принятия окончательного решения.

Инструмент SAFE (Security Action for Europe) был утвержден в мае 2025 года в рамках программы "Readiness 2030", нацеленной на ускоренное развитие оборонного потенциала ЕС.

К участию в совместных закупках также допущены Украина, Исландия, Норвегия и Канада.