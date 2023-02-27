Совет ЕС обязал всех находящихся под санкциями уведомить ЕК об активах в Европе

Совет Евросоюза обязал организации, которые включены в антироссийские санкционные списки, уведомить регуляторы о своих активах в европейских странах, а также сотрудничать с местными властями в работе над их блокировкой.

Совет Евросоюза обязал организации, которые включены в антироссийские санкционные списки, уведомить регуляторы о своих активах в европейских странах, а также сотрудничать с местными властями в работе над их блокировкой.

Как передает Report, об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

"Невыполнение этих требований будет рассматриваться как обход санкций", - говорится в документе.

Сообщается, что физические и юридические лица должны уведомить европейские регуляторы не позднее шести недель после включения в санкционный список.

Ранее сообщалось о том, что ЕС заморозили активы российских подсанкционных физических и юридических лиц на сумму в 21,5 млрд долларов.