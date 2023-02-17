ЕС заморозил активы физических и юридических лиц РФ на сумму в $21,5 млрд

Власти ЕС заморозили активы российских подсанкционных физических и юридических лиц на сумму в 21,5 млрд долларов.

Власти ЕС заморозили активы российских подсанкционных физических и юридических лиц на сумму в 21,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время совместной с генпрокурором Украины Андреем Костиным пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз ищет способы для передачи замороженных средств Украине.

"К настоящему моменту мы уже заморозили 21,5 млрд евро российских компаний и олигархов", - сказал Рейндерс

15 февраля Евросоюз объявил о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. С начала боевых действий на Украине были заморожены зарубежные активы Центробанка на сумму в 300 млрд долларов.