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ЕС заморозил активы физических и юридических лиц РФ на сумму в $21,5 млрд

ЕС заморозил активы физических и юридических лиц РФ на сумму в $21,5 млрд Власти ЕС заморозили активы российских подсанкционных физических и юридических лиц на сумму в 21,5 млрд долларов.
В регионе
17 февраля 2023 г. 15:40
ЕС заморозил активы физических и юридических лиц РФ на сумму в $21,5 млрд

Власти ЕС заморозили активы российских подсанкционных физических и юридических лиц на сумму в 21,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время совместной с генпрокурором Украины Андреем Костиным пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз ищет способы для передачи замороженных средств Украине.

"К настоящему моменту мы уже заморозили 21,5 млрд евро российских компаний и олигархов", - сказал Рейндерс

15 февраля Евросоюз объявил о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. С начала боевых действий на Украине были заморожены зарубежные активы Центробанка на сумму в 300 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinin 21,5 milyard dollarlıq aktivlərini dondurub
Версия на английском языке EU freezes $21.5 billion in assets of Russian individuals, legal entities

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