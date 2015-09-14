Совет ЕС на экстренной встрече в Брюсселе попытается найти выход из миграционного кризиса

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел 28 стран сообщества попытается в понедельник на экстренном заседании в бельгийской столице найти выход из текущего миграционного кризиса, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Внеочередной Совет по юстиции и внутренним делам определит дальнейший ход действий для борьбы с нынешним кризисом, вызванным миграцией", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во встрече примут участие, помимо глав МВД стран - членов Евросоюза, представители агентств и организаций, занимающихся вопросами миграции.

"Ряд агентств ЕС и ООН - Фронтекс, Европейское бюро по поддержке беженцев, Европол, Международная организация по миграции - проинформируют Совет о последних миграционных потоках и ситуации на местах. Совет проведет обсуждение на основе этой информации", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что "министры будут проинформированы о прогрессе, достигнутом в реализации мер по спасению мигрантов, которые пытаются по Средиземному морю попасть в ЕС, а также по управлению миграционными потоками".