Совет ЕС исключил ОАЭ и Южную Корею из "черного списка" офшоров

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Совет Европейского союза исключил восемь стран из "черного списка" офшоров, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В частности, из списка исключены Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея и Тунис.

"Совет согласился с тем, что исключение из списка было оправданным с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, которые были выявлены ЕС", - говорится в заявлении.