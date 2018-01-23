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    Совет ЕС исключил ОАЭ и Южную Корею из "черного списка" офшоров

    Совет Евросоюза исключил восемь стран из черного списка офшоров

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Совет Европейского союза исключил восемь стран из "черного списка" офшоров, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В частности, из списка исключены Барбадос, Гренада, Макао, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Республика Корея и Тунис.

    "Совет согласился с тем, что исключение из списка было оправданным с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков, которые были выявлены ЕС", - говорится в заявлении.

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