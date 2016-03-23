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    Совет ЕС: главы МВД соберутся в Брюсселе 24 марта для оценки последствий терактов

    Ранее о намерении созвать эту встречу заявили Нидерланды

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Экстренная встреча Совета ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции состоится в Брюсселе в четверг для обсуждения брюссельских терактов. Об этом сообщили в Совете ЕС, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Встреча Совета ЕС по внутренним делам и юстиции состоится в четверг в Брюсселе", - сообщили в Совете.

    Ранее о намерении созвать эту встречу заявили председательствующие в ЕС Нидерланды, а также еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

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