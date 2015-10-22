Совет духовных лидеров мировых религий предложено создать при ООН

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России предлагает создать Совет духовных лидеров мировых религий при ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель управления Талгат Таджуддин, выступая на международной научно-практической конференции "Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века" в Уфе.

"В мире должно быть, чтобы божие слово и голос совести народов слышали и президенты, и короли, и дипломаты, когда принимают ответственнейшие решения о судьбе мира", - добавил Таджуддин.

Конференция проходит в Уфе 22-23 октября. На ней обсудят противодействие запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", вопросы исламского образования. В обсуждении принимают участвуют муфтии, представители духовных управлений, ученые, исламоведы, востоковеды ряда стран, в том числе глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.