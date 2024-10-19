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Совет директоров МВФ одобрил транш Украине в размере $1,1 млрд

Совет директоров МВФ одобрил транш Украине в размере $1,1 млрд Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной в рамках пятого обзора экономики страны, в результате которых Киев получает очередной транш в размере $1,1 млрд по линии утвержденного в марте 2023 года
Другие страны
19 октября 2024 г. 00:38
Совет директоров МВФ одобрил транш Украине в размере $1,1 млрд

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной в рамках пятого обзора экономики страны, в результате которых Киев получает очередной транш в размере $1,1 млрд по линии утвержденного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования (EFF).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

"Сегодня совет исполнительных директоров МВФ завершил пятый обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $1,1 млрд <...>, которые будут направлены на поддержку бюджета", - отмечается в документе.

Напомним, что в конце марта 2023 года МВФ подтвердил одобрение кредитной программы для Украины на сумму $15,6 млрд на четыре года.

Кредитная программа будет реализовываться в два этапа. На первом этапе, рассчитанном на 2023-2024 годы, основное внимание будет уделено "созданию крепкого бюджета на 2023 год", "поддержанию устойчивой дезинфляции и стабильного обменного курса", а также "содействию долгосрочной финансовой стабильности".

На втором этапе акцент будет смещен на более амбициозные структурные реформы, которые закрепят макроэкономическую стабильность, поддержат восстановление и начальную послевоенную реконструкцию, а также повысят устойчивость экономики и ее более высокий долгосрочный рост.

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Версия на азербайджанском языке BVF Ukraynaya 1,1 milyard dollar məbləğində tranşı təsdiqləyib

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